Los Angeles

Bislang galt der Film „Bright“ mit Will Smith als größter Film von Netflix. Jetzt aber deutet sich ein neuer Coup des Streamingdienstes an: Der Film „Six Underground“ soll Größen wie den Schauspieler Ryan Reynolds, den Regisseur Michael Bay – bekannt von den „Transformers“-Filmen – und die Drehbuchautoren Paul Wernick und Rhett Reese versammeln, die mit ihrem aktuellen „Deadpool“-Film Erfolg an den Kinokassen haben.

Das berichtet der Branchendienst „Deadline“. Das Budget soll mit 150 Millionen Dollar das von „Bright“ (90 Millionen) überflügeln. Laut „Hollywood Reporter“ soll es in dem Film um eine Gruppe von Milliardären gehen, die ihren eigenen Tod vortäuscht, um Jagd auf Schurken zu machen.

Von Nina May/RND