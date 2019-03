Der Münchner Privatsender Pro7 will am Tag der Ausstrahlung von „Leaving Neverland“ (6. April, 20.15 Uhr) in einer eigenen Sendung Fragen stellen, die die umstrittene US-Doku über Michael Jackson nicht stellt. Es geht auch darum, wie die neuerlichen Missbrauchsvorwürfe die Sicht auf das Gesamtwerk Jacksons verändern