Los Angeles

Sie will mit ihrem Auftritt bei den Billboard Music Awards in der Nacht zum 2. Mai Geschichte schreiben – und das ist Madonna ein kleines Vermögen wert. Laut Insidern zahlt das „Material Girl“ die geschätzten fünf Millionen Dollar Kosten für ihre „ambitionierteste Live-Show aller Zeiten“ aus eigener Tasche, berichten US-Medien. Denn für sie sei es gleichzeitig eine tolle Werbung für ihr neues Album „Madam X“, das am 14. Juni auf den Markt kommt. Das Video zum ersten Song „Madame X“ hat der US-Superstar bereits veröffentlicht.

Für den geplanten siebenminütigen Live-Auftritt aus dem MGM Hotel in Las Vegas trainiert Madonna bereits seit Wochen in London. Außer einer Armada an Backgroundtänzerin sollen auch Hologramme und CGI-Special Effects zum Einsatz kommen. Fotos und Videos von den Proben hat Madonna auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht.

Von RND