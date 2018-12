Menlo Park

Facebook arbeitet laut einem Medienbericht an einer Kryptowährung für Whatsapp-Transfers. Damit sollen Nutzer des Messengers Geld überweisen können, berichtet „ Bloomberg“. Demnach soll die Kryptowährung erst einmal in Indien verfügbar werden.

Geplant sei eine „stable coin“ – also eine Kryptowährung, die beispielsweise an eine andere Währung gekoppelt ist und daher nicht so volatil ist, wie etwa der Bitcoin. Im Fall der Whatsappp-Kryptowährung wäre ihr Wert laut Bloomberg an den US-Dollar gekoppelt. Die Whatsapp-Währung ist allerdings noch nicht bereit zur Anwendung.

Viel ist über Facebooks Blockchain-Ambitionen bisher nicht bekannt. Laut Bloomberg gehören dem Team aber inzwischen rund 40 Mitarbeiter an.

Von RND/asu