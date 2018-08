Hannover

Bei WhatsApp sind nun auch Sprach- und Videoanrufe in kleinen Gruppen möglich. Wie das Unternehmen in einem Blogpost mitteilte, können bis zu vier Menschen an einem Anruf oder Videochat teilnehmen. Dazu müsse man einen Anruf mit einem Kontakt beginnen und dann auf den neuen „Teilnehmer hinzufügen“-Button in der oberen rechten Ecke klicken. Die Gruppenanrufe seien Ende-zu-Ende-verschlüsselt und sollten zuverlässig auf der ganzen Welt funktionieren, so das Unternehmen.

Zuletzt hatte WhatsApp mehrere neue Funktionen eingeführt, die vor allem verhindern sollen, dass sich Falschmeldungen schnell über den Messenger verbreiten.

Von asu/RND