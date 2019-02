Hannover

Das Neo Magazin Royale ist aus der Winterpause zurück und holt sich nicht nur gleich Musiker und Autor Bela B. zu Gast ins Studio, sondern will dabei auch gleich das Rätsel auflösen, das seit ein paar Wochen die Musik- und Fanwelt in Aufruhr versetzt.

Böhmermann : „Löst ihr euch auf?“

Minute 35. Gleich wird sie gestellt – die Frage aller Ärzte-Fan-Fragen. Alle hatten auf Böhmermann gesetzt. Er würde es schaffen. Er würde es aus Bela B. herauskitzeln. Was hat es mit dem Rätsel auf der Ärzte-Webseite auf sich?

Löst sich die beste Band der Welt etwa auf? Gesucht wird ein Wort mit acht Buchstaben. Der dritte wurde nun bekannt gegeben – A-B-S.... Abschied? Die Ärzte hüllen sich bisher in Schweigen. Doch jetzt kommt Böhmermann. Minute 35:38. „Löst ihr euch auf?“, fragt der TV-Moderator. Bela B. guckt ihn an, hebt den Finger und macht den Mund auf. Doch was ist das? Das Bild friert ein.

Geschlagene neun Sekunden. Dann Raunen im Publikum. Ralf Kabelka, der Sidekick von Böhmermann, presst ein entsetztes „Was?“ hervor. Böhmermann selbst schlägt die Hand an die Wange. Er fasst sich nur schwer. Zwei Sekunden später plappert er weiter. Was war passiert?

Böhmermann nutzt mediales Interesse

Er habe noch nie vor einer Sendung so viel Aufhebens um seinen Gast gehabt, erklärt Böhmermann vorab. Medien schrieben „Löchert Böhmermann Bela B.?“ – „Wird es heute endlich angesprochen?“. Das konnte sich der Satiriker natürlich nicht entgehen lassen – und nutzte das mediale Interesse für sich aus. Eine gelungene Aktion, wie viele Twitter-Nutzer fanden. Sie honorierten den mit Bela B. abgesprochenen Scherz.

Auch wenn der eine oder andere insgeheim sich wohl doch gewünscht hätte, dass Bela B. bei Böhmermann endlich auspackt, das quälend lange Warten auf den nächsten Buchstaben beendet. Aber wenn das Ärzte-Management „Nein“ sagt, dann kann auch ein Jan Böhmermann nichts ausrichten. Da hilft auch kein Gitarren-Klopper.

Von RND / ali