Ausweispapiere, Führerschein, Bahncard, Versicherungskarte oder Fahrzeugschein – Das sind nur einige der Alltagsgegenstände, die neu beantragt werden müssen, wenn einem das Portemonnaie abhandengekommen ist. Das kostet Zeit und vor allem Nerven. Wer dann noch ein unersetzbares altes Foto seiner Liebsten oder eine seltene Münze von einer unvergesslichen Reise vermisst, ärgert sich doppelt und dreifach, wenn der Geldbeutel auf einmal weg ist. Smarte Geldbeutel sollen dafür sorgen, dass Besitzer sich um solche Verlustszenarien weniger sorgen müssen.

Mit Handy-App smarte Geldbörse orten

Mithilfe eines integrierten Chips in Kombination mit einer Smartphone-App können Besitzer ihr Portemonnaie schnell wiederfinden. Manche Anbieter haben als Alternative sehr kleine Ortungschips im Repertoire, die auch in ganz normalen Geldbörsen Platz finden. In der Regel benötigt man eine aktivierte Bluetooth-Verbindung, um den Gegenstand in der näheren Umgebung orten zu können. Dies macht das Telefon und die darauf gespeicherten Daten und Anwendungen allerdings angreifbarer für Hacker. Verlässt der Besitzer den Ortungsradius des smarten Portemonnaies, meldet sich das Telefon mit einem Warnsignal und dem zuletzt dokumentierten Standort.

Geldbeutel-Chip findet Smartphone wieder

Einige Hersteller bieten hierfür auch die sicherere Ortung via GPS an, die auch über eine größere Distanz funktioniert. Wer umgekehrt sein Smartphone, auf dem er die Geldbeutel-App installiert hat, nicht mehr findet, kann dieses auch über den Chip orten lassen. Einen Haken hat die Sache allerdings: Die smarte Ortungstechnik für Geldbeutel kann zwar dabei helfen, den verloren gegangenen Gegenstand wiederzufinden, schützt aber nicht vor Diebstahl. Wer es darauf abgesehen hat, kann den entsprechenden Chip auch einfach entfernen oder lediglich das aus dem Portemonnaie herausnehmen, was für ihn von Wert ist.

