Hannover

Den ganzen Tag über heruntergelassene Jalousien, zentimeterhohe Stapel mit Zeitungen und Prospekten neben dem Briefkasten und keine Beleuchtung bei Dunkelheit: Das sind für Einbrecher deutliche Signale, dass Bewohner für längere Zeit abwesend sind und sie somit freie Bahn haben. Früher behalf man sich bei längerer Abwesenheit mit genau ausgeklügelten Plänen für Zeitschaltgeräte, damit Lichtquellen sich von ganz alleine ein- und wieder ausschalteten und Rollläden sich wie von Geisterhand bewegten. Wer allerdings ein paar Tage hintereinander genauer hinschaute, stellte schnell fest, dass sich die über die Steckdose programmierten Gegenstände immer zur gleichen Uhrzeit an- und wieder ausschalteten.

Zur Galerie Wir haben für Sie 10 goldene Regeln der Polizei für ein sicheres Haus und eine sichere Nachbarschaft zusammengestellt. Hätten Sie’s gewusst? Klicken Sie sich hier durch unsere Bildergalerie!

Smart Home aus der Ferne überwachen

Im digitalen Smart-Home-Zeitalter lassen sich vernetzte Geräte dagegen von jedem beliebigen Ort aus per Handy-App steuern. Wer nicht ständig manuell die Uhrzeit variieren will, stattet seine smarten Rollläden zusätzlich mit einem Sonnenlichtsensor aus. Smarte Bewegungsmelder registrieren nicht mehr nur die Anwesenheit von Personen (oder Tieren), sondern benachrichtigen ihre Besitzer per Push-Nachricht, sobald sie Bewegungen in ihrem Umfeld registrieren. Einige Modelle sind in Kombination mit einer Sicherheitskamera auch dazu in der Lage, Videoaufzeichnungen von der Umgebung anzufertigen und diese als Live-Übertragung oder als Mitschnitt per Smartphone zu verschicken.

Garagen-App warnt vor Eindringlingen

Smarte Sicherheits-Apps für Garagentore lassen sich nicht nur als Fernbedienung benutzen, sondern zeigen auch den aktuellen Status der Garage an. Versucht jemand, das Tor in Abwesenheit zu öffnen, erhält der Besitzer eine Benachrichtigung auf das Telefon. Wer allerdings verhindern möchte, dass während des Urlaubs der eigene Briefkasten mit Flyern und Prospekten überquillt, ist weiterhin auf die Mithilfe von Freunden oder Nachbarn angewiesen.

Von RND/Lisa Stegner