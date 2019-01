Hannover

Eigentlich war „ Starcraft“ dazu gedacht, menschliche Gehirnzellen zum Glühen zu bringen. Denn das Echtzeit-Strategiespiel verlangt seinen Spielern viel ab. Es gibt keine einzige, einfache Stratege, die zum Erfolg führt und um zu siegen, muss man beispielsweise gut Vorausplanen können. Künstliche Intelligenzen (KIs) sind daher in der Vergangenheit an der Komplexität von „ Starcraft“ gescheitert – aber nicht mehr.

Googles KI-Schmiede DeepMind hat jetzt eine künstliche Intelligenz vorgestellt, die „ Starcraft II“ meistern kann. Tatsächlich ist AlphaStar ein so guter „ Starcraft II“-Spieler, dass die KI sogar einen der besten professionellen Starcraft-Spieler besiegen konnte.

„ Starcraft “-Spielen, hilft das Wetter vorherzusagen

In eine Serie von mehreren Partien am 19. Dezember gewann AlphaStar unter anderem gegen den Spieler Grzegorz „MaNa“ Komincz mit 5:0. Er sei beeindruckt davon gewesen, dass AlphaStar in fast jedem Spiel unterschiedliche Strategien verfolgt habe und dabei „einen sehr menschlichen Spielstil verwendete, den ich nicht erwartet habe“, sagte der Spieler. Sein eigenes Spiel hänge sehr davon ab, Fehler zu erzwingen und menschliche Reaktionen auszunutzen.

Aber welchen Sinn hat es, eine KI Videospiele zocken zu lassen? „Wir denken, dass die Techniken hinter AlphaStar hilfreich dabei sein könnte, andere Probleme zu lösen“, teilt Deepmind mit. Wettervorhersagen oder Klimamodelle sind Beispiele, bei denen – ähnlich wie bei „ Starcraft“ – die Herausforderung für die KI darin besteht, auf Grundlage einer nicht perfekten Datenlage über lange Zeiträume Vorhersagen zu treffen.

Anfang Dezember hatte DeepMind eine neue KI-Version namens AlphaZero vorgestellt. Sie hat sich selbst das Siegen im Schach, Go und Shogi beigebracht.

