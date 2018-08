Berlin

Die deutsche Serie ist wohl einfach düster: Erst kam „Dark“, eine Netflix-Produktion, in der Jugendliche in dunklen, niemals endenden Fichtenwäldern verloren gehen, dann suchte ein drogenabhängiger Polizist in „Babylon Berlin“ – ausgestrahlt von Sky – mithilfe einer Teilzeit-Hure im Berlin der 1920er Jahre nach einer großen Nazi-Verschwörung. Und zwischendurch sprang Matthias Schweighöfer in „Wanted“ bei Amazon Prime durch Berlin, um einer Hackerbande und den Behörden zu entgehen. Nun legt Netflix noch einmal nach – und bleibt dem düsteren Motto treu: Ab dem 7. Dezember läuft die Serie „Dogs of Berlin“ auf dem Streaming-Portal. Den ersten Trailer hat Netflix zur Serie jetzt veröffentlicht.

Dogs of Berlin: die Hauptstadt von der hässlichen Seite

Und düster sind die Bilder von „Dogs of Berlin“, grau und ausgewaschen. Berlin zeigt sich von seiner hässlichen Seite. Wütende Männer laufen zielgerichtet durch heruntergekommene Flure, Frauen schauen sich ängstlich um, Polizisten ziehen ihre Waffen. Die Story: Ein türkisch-deutscher Nationalspieler wird am Vortag eines Länderspiels ermordet. Wer steckt dahinter? Nazis? Ein türkischer Familienclan? Oder doch die Mafia? Die Ermittler Erol Birkan (Fahri Yardım) und Kurt Grimmer (Felix Kramer) schlagen sich durch die Berliner Unterwelt – und das wird natürlich gefährlich.

Kann sich die Serie auf dem internationalen Markt behaupten?

Inwieweit können deutsche Serien mit den internationalen Produktionen mithalten? Die Konkurrenz ist schließlich groß: In der amerikanischen Produktion „Berlin Station“ sucht zum Beispiel der CIA-Experte Daniel Miller einen Whistleblower in Berlin und muss dabei so einigen Schießereien aus dem Weg gehen.

Bereits während der Produktion erregte die Serie unfreiwillig Aufsehen: Die AfD Landau/Südliche Weinstraße hetzte mit einem Foto aus der Serie. Angeblich zeige das Bild, in der sich ein Darsteller bedrohlich vor einem Polizisten aufbaut, die Gesetzlosigkeit in Deutschland. Die AfD hat den Post schnell wieder gelöscht, doch das Internet hat diese Episode nicht so schnell vergessen.

Von Geraldine Oetken / RND