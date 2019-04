Hannover

Am 18. April 2019 gehen die About You Awards in die dritte Runde. Vorab können Fans und Zuschauer bereits für ihre Lieblings-Influencer und Social-Media-Stars voten. Aber worum geht es bei der Veranstaltung eigentlich, wofür werden die Influencer auf YouTube, Facebook, Instagram und Co. ausgezeichnet und wie kann man die Gala mitverfolgen? Alle Infos zu den About You Awards 2019 hier.

Was sind die About You Awards 2019?

Die About You Awards gelten als größte Influencer-Award-Show in Deutschland und werden durch die Otto Group ausgerichtet. Erstmals wurden die Awards 2017 verliehen, 2018 fand die Veranstaltung bereits als Übertragung im Fernsehen auf ProSieben statt. Ausgezeichnet werden nach eigenen Angaben des Awards die „größten, authentischsten und interaktivsten Social Media Persönlichkeiten“ – häufig als sogenannte Influencer bezeichnet.

Die Awards werden in derzeit sieben Kategorien vergeben, darunter fallen:

• Style

• Comedy

• Music

• Empowerment

• Newcomer

• Health

• Idol Of The Year

Hinter den Awards steht die About You GmbH, ein Tochterunternehmen der Otto Group und deutscher Online-Versandhändler für Kleidung, Schuhe und Accessoires. Seit der Gründung im Jahr 2014 setzt das Unternehmen auf eine enge Verzahnung mit bekannten Persönlichkeiten aus der Social-Media-Welt, um die eigenen Produkte zu promoten. Vor diesem Hintergrund sind die About You Awards auch eine Art Marketing-Kampagne im eigenen Interesse.

About You Awards 2019 im TV und Livestream

Voraussichtlich sind die About You Awards 2019 dieses Jahr wieder via Livestream in zahlreichen Social-Media-Kanälen vertreten. Zudem kann die Veranstaltung auf ProSieben am 18. April 2019 verfolgt werden.

• About You Awards auf ProSieben: 18.04.2019 - 22.45 Uhr

• About You Awards im ProSieben-Stream: ProSieben-Livestream

• About You Awards im Livestream: YouTube-Kanal von About You

Auch auf zahlreichen Pay-TV-Sendern werden die Awards übertragen, zum Beispiel bei Zattoo, waipu.tc, TV Spielfilm live, 7TV, Magenta TV, die Vodavone GigaTV-App oder TV.de.

Was sind Influencer ?

Der Begriff Influencer leitet sich vom englischen „to influence“ ab und bedeutet so viel wie „beeinflussen“. Dabei handelt es sich um Personen, die durch ihre hohe Reichweite viele Menschen erreichen und beispielsweise Markenbotschaften oder besondere Aktionen eines Unternehmens verbreiten können. Influencer sind insbesondere auf Social-Media-Plattformen aktiv, etwa Instagram oder Facebook. Sie zeigen sich in Videos oder auf Bildern mit den zu bewerbenden Produkten und können anders als Firmen eine persönlichere Beziehung zu den Konsumenten aufbauen. Diese Form der Markenverbreitung wird auch als Influencer Marketing bezeichnet.

About You Awards 2019: So können Fans voten

Die About You Awards 2019 sind ein interaktiver Preis, bei dem Fans großen Einfluss nehmen. Die Auswahl der Nominierten hängt daher größtenteils von den Einsendungen ab. Diese wiederum müssen für eine Nominierung auf mindestens einem der folgenden Social-Media-Portale aktiv sein: Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok, Snapchat – allerdings können Fans unter „Sonstiges“ auch andere Plattformen angeben.

• Die Nominierten der About You Awards 2019 werden zunächst durch die Zuschauer bestimmt, jeder Teilnehmer kann für seinen Lieblings-Influencer wählen und ihn damit zu einem festen Nominierten für eine oder mehrere Kategorien machen. Die öffentlichen Votings laufen noch bis zum 9. Februar 2019 und können unter https://www.aboutyou-awards.de/ vorgenommen werden.

• Aus allen eingegangenen Nominierungen stellen die Juroren eine Top 10 für jede Kategorie auf.

• Vom 11. bis 17. Februar 2019 können Fans abermals aktiv werden und für ihre Favoriten voten, um diese in die Top 3 ihrer Kategorie zu befördern.

• Die schlussendlichen Sieger werden am 18. April 2019 durch die Jury gekürt.

Wer hat die About You Awards 2019 gewonnen?

Im letzten Jahr gehörten unter anderem Stefanie Giesinger, Matiamu by Sofia, Ischtar Isik, Farina Opoku und Riccardo Simonetti zu den Siegern. 2019 werden die Gewinner der About You Awards am 18. April in einer Sendung auf ProSieben bekanntgegeben.

Wer moderiert die About You Awards 2019?

Für die diesjährigen About You Awards sind verschiedene Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren geplant. Das schließt auch die Moderation mit ein, denn 2019 werden die Juroren selbst durch den Abend führen. Die Fach-Jury besteht in diesem Jahr aus: Doutzen Kroes, Stefanie Giesinger, Lena Gercke und Bonnie Strange.

Was ändert sich bei den About You Awards 2019?

Die diesjährigen About You Awards erhalten ein neues Voting, neue Kategorien, neue Juroren und ein erweitertes Konzept.

Konkrete Neuheiten sind beispielsweise die Kategorie „Empowerment“, bei der Influencer geehrt werden, die ihre Reichweite für wichtige Themen wie Nachhaltigkeit nutzen oder die Fachjury, die das Abschluss-Voting der Nominierten durchführt.

Kritik an den About You Awards

Die About You Awards sorgen keineswegs nur für positive Resonanz. Kritisiert wurde in der Vergangenheit insbesondere, dass es sich bei den Awards in erster Linie um Werbung für den Veranstalter und damit auch dessen Online-Shop handelt – schließlich promotet dieser nicht nur die teilnehmenden Influencer, sondern auch sich selbst. Zudem erhält About You große mediale Aufmerksamkeit durch die Aufrufe der Nominierten, die ihre Abonennten und Follower zum Voten animieren.

Immer wieder wurde außerdem der Vorwurf laut, dass sich die Veranstaltung allein um große Follower-Zahlen und Reichweite dreht, dabei aber nicht Motive und Beweggründe hinterfragt. Die eigentlich angepriesene Authentizität der Teilnehmer bleibt dabei auf der Strecke. Konkrete Beispiele waren etwa:

Ein Zitat des Moderators Steven Gätjen aus der Fernsehübertragung der About You Awards 2018: „Kleine Follower, kleiner Lifestyle. Große Followeranzahl, großer Lifestyle“, das viel diskutiert wurde. Der Veranstaltung wurde daraufhin Oberflächlichkeit vorgeworfen.

Als Reaktion auf die About You Awards 2018 entstand unter anderem auch der Hashtag #whataboutus, über den wunderweib berichtete. Dabei kritisierten Plus-Size-Blogger, dass sie von der Veranstaltung völlig ausgeklammert wurden.

Auch via YouTube machten sich zahlreiche Video-Künstler Luft:

Von RND/do