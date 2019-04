New York

In „Big Bang Theory“ spielt Jim Parsons einen hoch-, oder überintelligenten Physiker Sheldon Cooper, der schon die Idee von einer Gottesexistenz absolut lächerlich findet. Die Religiosität seiner Mutter hält er nur für einen Beweis ihrer Dummheit. Nun aber wendet sich der 46-jährige Jim Parsons in seinem neuen Projekt nach „Big Bang Theory“ einer neuen Gottesfrömmigkeit zu. Gerade läuft die finale und zwölfte Staffel der Serie – und Parsons hat schon wieder neue Pläne. Denn wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, heuert der Schauspieler für ein neues Filmprojekt bei Netflix an.

„The Boys in the Band“ heißt der Film, der 2020 beim Streamingdienst laufen soll, basiert auf dem gleichnamigen Broadway-Stück. Hier hat der Parsons auch schon mitgewirkt – in der Rolle des katholischen Michaels. „The Boys in the Band“ stammt von 1968, im vergangenen Jahr wurde die Geschichte über Homosexuelle in New York, die in den Sechziger Jahren noch um Anerkennung und gegen Strafverfolgung kämpfen mussten, zum 50. Geburtstag wieder auf die Broadway-Bühne in New York geholt.

Jim Parsons spielt nun einen Katholiken

Neben Parsons spielten ebenfalls Zachary Quinto, Andrew Rannells, Matt Bomer, Charlie Carver, Robin de Jesus, Tuc Watkins, Michael Benjamin Washington und Brian Hutchison mit – die Darsteller sollen laut Instagram-Post des Showrunners Ryan Murphy auch für den Netflix-Film bereitstehen. Alles Herren, wie auch der Titel des Stücks vermuten lässt. Harold feiert in seinem Apartment in der New Yorker Upper East Side seinen Geburtstag, und hat eigentlich keine Lust aufs Älterwerden. Er hat Angst, dass er ohne ein jugendliches Aussehen keine hübschen, jungen Männer mehr anziehen kann.

Gleichzeitig kommt ein Freund zu Besuch, Alan, der eigentlich mit einer Frau verheiratet ist, doch es wird angedeutet, dass die beiden einst eine Affäre hatten. Michael, gespielt von Jim Parsons, hilft beim Ausrichten der Party. Und hier kann der Schauspieler seine jahrelange Erfahrung in der Rolle eines unangenehmen bis nervigen Zeitgenossen rausholen. Denn Michael, Katholik und Alkoholiker, ist eine Art Freund-Feind von Harold, er sorgt während der gesamten Handlung für Drama. Klingt, abgesehen vom Katholiken-Part, fast wie ein Sheldon Cooper. Durch Michael und seine Spiele wird die zunächst fröhliche Geburtstage zu einer bitteren Angelegenheit.

Die Dreharbeiten zu „Boys in the Band“ starten im Sommer 2019

Die Filmarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. 2020 soll der Film bei Netflix zu sehen sein. Joe Mantello wird Regie führen, wie Showrunner Murphy in seinem Instagram-Post berichtet, er hat auch schon das Broadway-Stück auf die Bühne gebracht. Als Produzenten wurden David Stone und Ned Martel verpflichtet. Murphy hat mit Netflix einen üppigen Deal mit Netflix abgeschlossen: Für 300 Millionen Dollar, auch von „ Hollywood Reporter“ berichtet, soll er gleich eine Reihe von Broadway-Produktionen wie „The Prom“ oder „American Son“.

Von RND/goe