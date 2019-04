Tel Aviv

Schwere Anschuldigung von „ Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel (53): Sie wirft in einem Gastbeitrag für die „Jüdische Allgemeine“ ihren Kollegen bei der „Tagesschau“ ( ARD) vor, nicht korrekt zu berichten. „Man muss aber, wenn man Journalist ist, die Wahrheit sagen“, lautet ihre Kernkritik.

Konkret geht es um einen „Tageschau“-Beitrag vom 26. März über den Konflikt im Gazastreifen. Der Bericht begann mit der Einleitung: „Nach schweren Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen...“

In ihrem Gastbeitrag erklärt Kiewel: „Wenn also eine Meldung der ARD-’Tagesschau’ mit ’Nach schweren Angriffen der israelischen Armee’ beginnt, erweckt diese Nachricht den Eindruck, Israel hätte angefangen mit den Raketen. Israel sei der Aggressor. Das ist falsch.“

Die Moderatorin war selbst vor Ort, als die ersten Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Tel Aviv flogen. Das sogenannte „militärische Manöver“ Israels gegen Gaza sei also eine Reaktion auf die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen, erklärt die Moderatorin weiter.

Darüberhinaus verriet Kiewel in ihrem Beitrag, dass sie der Raketenangriff verändert habe. Sie habe jetzt ein neues Mantra. Als sie einem Freund von ihrem Entsetzen erzählte, hat dieser zu ihr auf Hebräisch gesagt: „Andrejusch, du kannst nicht in Angst leben. Lass uns essen gehen!“

Mittlerweile hat sich ARD-aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke via Facebook zu den Vorwürfen Kiewels geäußert. „Die Tagesschau hat am 26.3.2019 selbstverständlich darauf hingewiesen, dass die israelischen Angriffe auf den Gaza-Streifen eine Reaktion auf den Beschuss eines Gebäudes in Israel durch die Hams am Tag zuvor darstellten“, schrieb Gniffke.

