Köln

Die Kinder der Familie Hallaschka scheinen sich auf den Mittwoch spezialisiert zu haben, ausgerechnet den wichtigsten Arbeitstag von Papa Steffen (47). Schließlich moderiert er mittwochs immer „Stern TV“ bei RTL. Schon sein erstes Kind, eine Tochter kündigte ihre Geburt an einem Mittwoch an, sagte er bereits in einem früheren „Stern“-Interview. Auch das zweite Kind scheint sich auf den Mittwoch ausgesucht zu haben.

Die letzte Sendung bei RTL musste Hallaschka deswegen ausfallen lassen: Kurzfristig ließ er sich von Kollegin Nazan Eckes (42) vertreten – zur Überraschung der Zuschauer. Denn dass Steffen Hallaschka am Mittwochabend bei „Stern TV“ vor der Kamera steht, ist seit seinem Antritt als „Stern TV“-Moderator 2011 zur absoluten TV-Gewohnheit geworden.

Nun gibt es Neuigkeiten von den Eltern: Wie die „Hamburger Morgenpost“ berichtet, hat sich Mamma Anne-Katrin Hallaschka bei Facebook zu Wort gemeldet. Sie postete das Foto eines blauen Fußabdrucks. „Blau fehlte noch in unserem Team“, schrieb die nun zweifache Mama: Es ist ein Junge. Der Familie gehe es gut – alle seien glücklich und wohlauf.

Von RND/goe