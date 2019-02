Berlin

Die Jagd nach einem geflohenen Serienkiller wird für die ARD ebenso zum Serienstoff wie die Geschichte der Zauberkünstler Siegfried & Roy. Die ARD Degeto hat am Mittwochabend in Berlin ihre neuen Serienprojekte vorgestellt.

In „Beste Kollegen“ begibt sich in sechs Folgen eine junge LKA-Zielfahnderin auf die Spur eines Serienkillers. Über das Leben von Siegfried Fischerbacher aus Rosenheim und Uwe Horn aus Bremerhaven, die in den USA zu Stars der Magier-Branche wurden, plant die ARD-Filmtochter Degeto ebenfalls einen Sechsteiler unter der Regie von Philipp Stölzl. Der soll die glamouröse wie tragische Geschichte von „Siegfried & Roy“ erzählen.

ARD stellt Serien made in Germany vor

Serien sind aus Sicht der Degeto weiterhin ein Erfolgskonzept fürs Fernsehen: „Ich bin der Meinung, dass der Serienboom noch eine ganze Weile anhalten wird“, so Geschäftsführerin Christine Strobl. Geplant seien deshalb eine ganze Reihe neuer Serienformate.

Mehr zum Thema:

Neue Serien auf Netflix, Amazon Prime und Sky im Februar 2019

Ein Highlight ist aus Strobls Sicht der Achtteiler „Das Netz“, der hinter die Kulissen des Fußballs blickt. Beim Achtteiler „Legal Affairs“ fungiert der Medienanwalt Christian Schertz als Berater. Der Sechsteiler „Euer Ehren“ ist dagegen ein Thriller, der einen Richter in den Mittelpunkt stellt - er muss miterleben, wie sein Sohn einen folgenschweren Fehler begeht. Weiter geht es schließlich bei „Babylon Berlin“: Die Dreharbeiten für die dritte Staffel der historischen Krimiserie haben bereits begonnen.

Mehr zum Thema:

Dank „Babylon Berlin“ – die Zwanziger feiern ihr Comeback

Von dpa/RND