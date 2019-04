Cape Coral

Dicke Luft im Hause Wendler: Auch wenn Michael Wendler (46) und seine Noch-Ehefrau Claudia (48) immer wieder betonen, dass ihre Trennung nichts mit Wendlers neuer Liebe Laura Müller (18) zu tun hat, kann sich Claudia bissige Kommentare in Richtung ihrer Nachfolgerin nicht verkneifen.

Vor allem Tochter Adeline (17) muss unter der Situation leiden, wie man am Montagabend in der Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ (Vox) sehen konnte. Als Laura mit Adeline ein gemeinsames Foto für Instagram machen wollte, wehrte sich die Schülerin und erklärte: „Meine Mutter killt mich. Die sagt ja auch immer schon: Ich will nicht, dass du die Bilder von Laura likest!“.

Auch sonst kann sich Tochter Adeline nur sehr schwer an den großen Altersunterschied zwischen ihrem Vater und Laura gewöhnen: „Es ist natürlich komisch. Das kann auch niemand bestreiten, wenn dein Vater ein jüngeres Mädchen mit nach Hause bringt. Man denkt sich ’Okay, akzeptiere ich, aber wie kam es dazu?’“ Adeline ist allerdings nicht die Einzige, der es schwerfällt, die neue Lebensgefährtin ihres Vaters zu akzeptieren.

Warum das so ist? Da hat der Wendler seine ganz eigene Theorie zu: „Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Frauen Ängste in sich tragen, selbst nicht verlassen werden wollen von ihrem Mann, um dann durch eine Jüngere eingetauscht zu werden.“

Michael Wendler : Neues Liebesnest mit seiner Laura

Dass Laura und Claudia keine Freundinnen mehr werden, ist offensichtlich. So möchte Laura so schnell wie möglich mit ihrem Michael in ein neues Haus ziehen, weil sie zu viele Einrichtungsgegenstände an seine Ex erinnern. Dafür hat der Schlagersänger vollstes Verständnis: „Ich verstehe sehr gut, dass sie sich wünscht, dass wir beide gemeinsam was aussuchen und was Neues kaufen. Und ich bin ja auch verrückt genug, das zu machen.“

Von Thomas Kielhorn/ RND