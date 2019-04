Köln

In der fünften Folge von „Let’s Dance“ 2019 hat Ella Endlich für Begeisterungsstürme in der Jury und im Publikum gesorgt: Für ihren Samba bekam die Ex-„ DSDS“-Jurorin dreimal zehn Punkte – Höchstwertung!

Jurorin Motsi Mabuse war eigenen Angaben zufolge „bereit auszurasten“ und bezeichnete Ella Endlich als „Queen of Samba“. Auch der sonst eher reservierte Joachim Llambi konnte nicht an sich halten: Die Aufführung sei der beste „Let’s Dance“-Sambatanz in der Geschichte der RTL-Show gewesen.

Ella Endlich nicht nur bei „Let’s Dance“, sondern auch privat auf Wolke sieben

Und nicht nur in der Show, auch privat läuft es bei der 34-Jährigen gut. Ella Endlich machte erst kürzlich ihre Beziehung zu Medienmanager Marius Darschin (41) öffentlich uns sprach nun in der „Bunten“ über ihre neue Liebe: „Er hat einen wunderbaren Humor. Wir lachen sehr viel gemeinsam und können uns stundenlang unterhalten“, sagt sie demzufolge.

Kennengelernt habe sich das Paar laut „Bunte“ schon vor etwa einem Jahr in Hamburg. „Bei mir hat es sofort klick gemacht“, verrät die Sängerin. „Es funkte sofort bei uns.“ Also habe sie bei der Veranstaltung in Hamburg einfach die Initiative ergriffen: „Nachdem wir drei Sätze gewechselt hatten, dachte ich, ich setze mich einfach mal neben den interessantesten Mann des Abends. Am Ende ergriff ich die Initiative und fragte ihn nach seiner Nummer.“

Beziehung von Ella Endlich nach knapp einem Jahr öffentlich gemacht

Wieso haben sie nun, ein Jahr seit ihrem Kennenlernen die Beziehung öffentlich gemacht? „Durch ,Let’s Dance’ kam es immer wieder zu Mutmaßungen, welcher Tänzer zu mir passen würde oder ob ich Single sei“, erklärt Ella Endlich der „Bunten“ – nun könne ihr Freund auch ganz öffentlich als solcher im Publikum sitzen und sie nach erfolgreichen Tänzen küssen.

Von RND/hsc