Für Kerstin Ott war die 5. Folge von „Let’s Dance“ die wohl härteste ihrer Teilnahme. Schon in der Woche zuvor hatte die Sängerin („Die immer lacht“) nur sieben Punkte für ihren Tanz bekommen, sagte dann im Einspieler zur neuen Folge „Ich fühle mich fehl am Platz“ und „Ich muss etwas sein, das ich nicht bin. Das nagt wirklich an meinem Nervenkostüm“. Nicht nur der Zuschauer bekam den deutlichen Eindruck, dass Ott eigentlich nicht mehr weitertanzen wollte.

Für ihre ähnlich lustlose Samba kassierte die Sängerin dann auch nur sieben Punkte. Nach einem deutlichen Urteil von Joachim Llambi brach Ott dann in Tränen aus, musste vor laufenden Kameras von Kollegen und Moderatorin Victoria Swarovski getröstet werden. Als dann am Ende der Show das erlösende Urteil fiel, dass die Sängerin ausgeschieden ist und in der nächsten Sendung nicht mehr tanzen muss, jubelte sie lauthals, während ihre Tänzerin Regina Lusin anfing zu weinen.

Der Moment, als das Aus feststeht: Kerstin Ott (re.) jubelt, ihre Tanzpartnerin Renata Lusin fängt an zu weinen. Quelle: Getty Images

Das fanden viele Zuschauer im Netz sehr unpassend und auch Juror Joachim Llambi ärgerte sich über den Freudenschrei einer Teilnehmerin, die doch eigentlich wie alle anderen hätte gewinnen wollen. Llambi nach der Sendung zu RTL: „Das ist respektlos und unverschämt. Es ist ein Affront gegen die Show und die anderen Tänzer. Dann hat sie auch noch gejubelt, als sie rausgeflogen ist. Wenn ihre Tanzpartnerin gleichzeitig daneben steht und weint, ist das beschämend.“

Ott scheint das aber alles nicht zu stören. In ihrer Instagram-Story ließ die Sängerin nach der Show gleich noch einen Jubelschrei los, sagte: „Ich liebe euch! Ich liebe euch und danke euch, dass ihr das für mich getan habt heute, dass ihr nicht angerufen habt.“

