Hamburg

Unter dem Titel „Il Diamante – Partner gesucht“ startet der christliche Fernsehsender Bibel TV eine neue Single-Sendung. In persönlichen Einzelgesprächen werde Moderatorin Maren Hoffmann-Rothe jeweils zwei männliche und weibliche Singles vorstellen, die auf der Suche nach einem christlichen Lebensgefährten sind, kündigte Bibel TV am Montag an.

Die Sendung ist eine Kooperation mit der Partnerbörse www.christ-sucht-christ.de. Erstausstrahlung ist am 10. Mai um 21.45 Uhr, teilt der Sender mit.

Während der Sendung online Kontakt aufnehmen

Aufgezeichnet wird die Sendung im italienischen Restaurant „Il Diamante“ im Hamburger Schanzenviertel. Auf der Website www.christ-sucht-christ.de/il-diamante können Interessierte kostenlos ein persönliches Profil anlegen, Fotos hochladen und noch während der Sendung über die Internetseite Kontakt zu den Kandidaten aufnehmen.

Von RND/epd