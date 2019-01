Sydney

Bittere Niederlage für Motivationscoach Bastian Yotta. Nicht nur, dass er nach wie vor keinen einzigen Stern in seinen bisher vier Prüfungen geholt hat. Nun auch noch das: Nachdem all seine Mühen bei Camp-Heulsuse Gisele Oppermann nichts nutzten und sie am Donnerstag erneut mit null Sternen ins Lager zurückkam, wird es Zeit für einen richtigen Motivator.

Denn Gisele, das hat sie ziemlich deutlich gemacht, findet nicht, dass Bastian so der allerbeste aller Coaches ist – und er wiederum findet inzwischen auch nicht mehr ganz so nette Worte für seine einstige Problemkandidatin...

Zwei Premieren auf einmal

Jetzt gibt es Kasalla – mal sehen, ob das mehr bewirkt: Torsten Legat kehrt nämlich zurück. Es ist das erste Mal in der Geschichte von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, dass ein ehemaliger Kandidat zurückkehrt. Ex-Fußballspieler Legat wird vor der Dschungelprüfung auf Gisele treffen und sie motivieren. Und das ist dann auch gleich eine zweite Premiere: Noch nie in der Geschichte der RTL-Sendung musste ein Star in neun Dschungelprüfungen in Folge antreten. Gisele hat damit den Rekord von Larissa Marolt geknackt.

Er ist zurück: Der Leginator Thorsten Legat coacht Gisele, dass ihr die Kakerlaken aus den Ohren fliegen! Gepostet von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! am Freitag, 18. Januar 2019

RTL hat bereits vor Sendebeginn ein Video von Teilen des Zusammentreffens ins Netz gestellt. „Schau mich an! Zeig es endlich den Leuten!“, brüllt er Gisele an, die ihn ein wenig amüsiert betrachtet. „Ich glaub an dich, weil der Butsch-Kasalla an dich glaubt!“ Ob es was hilft?

Gisele – eine „Mammutaufgabe“

Legat ist jedenfalls von sich und seinem Coaching überzeugt. Jeder wisse, dass Gisele schnell aufgebe und in sich zusammenbreche, aber er glaube, er könne sie motivieren, er habe seine Philosophie. „Es ist eine Mammutaufgabe, aber das liebe ich an mir, dass ich auch mit schweren Aufgaben umgehen kann. Wenigstens auf ein oder zwei Sterne hofft Legat.

Allerdings war und ist auch Bastian Yotta von seinem Coaching überzeugt, sie holte daraufhin jedoch nur einmal fünf und einmal null Sterne (letzteres mit ihm zusammen). Ab 22.15 Uhr gibt es die Auflösung, wie sich Gisele in „Schloss mit lustig“ schlägt - beziehungsweise, ob sie überhaupt antritt.

