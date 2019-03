Los Angeles

Niemand hat mehr so recht daran geglaubt. jetzt aber ist es so weit. Die Serie „Cortes“ von Amazon Prime Video soll ab Herbst 2019 gedreht werden. In dem Historienepos geht es um das Ringen zwischen dem Aztekenherrscher Montezuma und dem spanischen Konquistador Hernán Cortés. In der Hauptrolle: Javier Bardem.

Die Serie erzählt die Geschichte des Eroberers Hernán Cortés, der auf einer Expedition tief in das Aztekenreich vordrang. Das Drehbuch schrieb Steven Zaillian, der für sein Skript zu Steven Spielbergs Film „ Schindlers Liste“ einen Oscar erhielt. Es basiert auf einem mehr als 50 Jahre alten Drehbuch von Dalton Trumbo („Spartacus“) das unter dem Titel „Montezuma“ mit Kirk Douglas verfilmt werden sollte. Das Projekt wurde nie verwirklicht.

Von RND/big