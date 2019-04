Hannover

„ Game of Thrones“-Fans aufgepasst: Am 14. April 2019 – zumindest in den USA – startet die achte und finale Staffel der HBO-Serie. Wer jegliches Spoiler-Risiko vermeiden möchte, sollte sich hierzulande einen Wecker stellen: Sky zeigt die erste und alle weiteren Folgen der achten Staffel hierzulande mitten in der Nacht.

Das liegt daran, dass HBO und Sky neue Folgen zeitgleich ausstrahlen. Wenn sich die amerikanischen Fans am Sonntagabend gemütlich vor den Fernsehen setzen, müssen hiesige „ Game of Thrones“-Enthusiasten in der Nacht zum Montag um 3 Uhr einschalten. Der heiß ersehnte Auftakt des letzten GoT-Kapitels wird von Sky in Deutschland, Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz wahlweise im Originalton oder auf Deutsch ausgestrahlt.

Wo und wann Sie die achte Staffel von Game of Thrones legal schauen können, erfahren Sie hier.

Game of Thrones : Alle bisherigen Staffeln auf Sky Atlantic Thrones

Für die finale „ Game of Thrones“-Staffel hat sich der Pay-TV-Sender etwas Besonderes einfallen lassen: Für den Start der letzten Staffel wird Sky Atlantic kurzerhand in Sky Atlantic Thrones umbenannt. Der auch in HD verfügbare Pop-up-Sender zeigt alle bisherigen sieben Staffeln von GoT im Vorlauf der achten und letzten.

Vom 8. bis zum 15. April können sich Fans jeden Tag über mehrere Folgen aller sieben Staffeln des Fantasy-Epos freuen – chronologisch und nonstop. Los geht’s um 21.30 Uhr mit Staffel 1, Folge 1. Zusätzlich zu den einzelnen Folgen laufen auf Sky Atlantic Thrones auch mehrere GoT-Specials.

Im Episodenguide finden Sie eine Übersicht aller Folgen aus sieben Staffeln Game of Thrones.

Staffelstart um drei Uhr nachts, Wiederholungen zur Prime Time

Im Anschluss an die letzte Folge der vorausgehenden Staffel geht es dann mit dem eigentlichen Highlight los: Um drei Uhr nachts läuft die erste Folge der achten Staffel. Zunächst ebenfalls auf Sky Atlantic Thrones, ab Folge zwei dann wieder regulär auf Sky Atlantic.

Wem das zu spät – oder zu früh – ist, kann die Wiederholung der jeweils neuesten Folge immer montags ab 20.15 Uhr sehen. Den Staffelstart gibt es also noch einmal am 15. April zur Prime Time auf Sky Atlantic Thrones.

Um Game of Thrones auf Sky sehen zu können, muss ein Abo abgeschlossen werden. Sky Atlantic beziehungsweise Sky Atlantic Thrones ist im Sky Entertainment oder Sky Entertainment Plus enthalten.

Über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q ist die achte Staffel von Game of Thrones auf Abruf verfügbar.

Alle Sendetermine von Game of Thrones Staffel 8

In Deutschland sind die Folgen jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr nachts zu sehen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller Erstausstrahlungen der achten Staffel.

• Staffel 8, Folge 1: In der Nacht vom 14. auf den 15. April 2019 um 3 Uhr

• Staffel 8, Folge 2: In der Nacht vom 21. auf den 22. April 2019 um 3 Uhr

• Staffel 8, Folge 3: In der Nacht vom 29. auf den 30. April 2019 um 3 Uhr

• Staffel 8, Folge 4: In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2019 um 3 Uhr

• Staffel 8, Folge 5: In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2019 um 3 Uhr

• Staffel 8, Folge 6: In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2019 um 3 Uhr

Staffel acht mit nur sechs Episoden aber längerer Laufzeit?

Die letzte Staffel von Game of Thrones wird aus nur sechs Folgen bestehen. Französischen Medienberichten zufolge sollen einige Folgen jedoch bis zu 80 Minuten dauern. Bestätigt ist das nicht. In der Programmvorschau auf Sky werden die Laufzeiten der ersten und zweiten Folge mit 60 Minuten angegeben.

Game of Thrones Staffel 8 bei Amazon , iTunes oder Maxdome streamen

Kein Sky-Abo? Kein Problem: In den vergangen Jahren gab es immer eine Alternative. Bisher war es möglich die einzelnen GoT-Episoden mit 24 Stunden Verspätung bei Amazon, iTunes oder Maxdome zu streamen. Ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Game of Thrones Staffel 8 im Free-TV

Wer darauf warten möchte, bis Game of Thrones im Free-TV zu sehen ist, braucht viel Geduld. In Deutschland besitzt RTL2 seit 2012 die Rechte für die Serie im Free-TV. Allerdings ist mit einer Ausstrahlung nicht vor Februar 2020 zu rechnen.

Von RND/ka