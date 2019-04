Vorsicht: Spoilergefahr! Diesmal war der legendäre Serienvorspann von „Game of Thrones“ anders: Von der durchbrochenen Mauer im Norden ging es zu Beginn der ersten Folge der neuen Staffel erstmals in Innenräume von Burgen. Wird Winterfell fallen? Findet das letzte Gefecht in Königsmund statt?