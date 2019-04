Los Angeles

Wenn im Mai beim Bezahlsender Sky klar geworden ist, wer das Ringen um den Fantasykontinent Westeros gewonnen hat, gibt es noch einen besonderen Nachklapp für die Fans der Serie. Am 26. Mai, eine Woche nach Serienfinale wird „ Game of Thrones: The Last Watch“ zu sehen sein, ein Dokumentarfilm der britischen Filmemacherin Jeanie Finlay, die bei der letzten Staffel mit am Set war.

Der Zweistundenfilm folgt Stars wie Emilia Clarke und Peter Dinklage und gibt einen Einblick in die große letzte Schlacht, deren Umsetzung 55 Tage Dreharbeiten erforderte.

Von RND/big