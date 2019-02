Berlin

Heidi Klum sucht wieder Deutschlands Topmodel des Jahres. Mit neuem Konzept – nämlich ohne feste Jury – aber mit genauso vielen skurrilen Persönlichkeiten und Tränen wie eh und je. Wie finden die Zuschauer das neue „ Germany’s Next Topmodel“?

Erstaunlich viele Freundinnen haben sich in diesem Jahr beworben.

Aus dem offenen Casting wurde ein digitales Casting: Mit Videos bewarben sich die Frauen für die Sendung – 50 schafften es in die erste Folge. Einige wurden von ehemaligen Kandidatinnen zu Hause besucht.

Heidi Klum lud zum großen Kennenlernen: In Berlin war eine Tafel geschmückt mit allerlei leckerem Essen. Aber ist das jetzt nur eine Falle und wer isst, fliegt?

sd

Eine kleine Rolle spielten auch die mehr oder weniger berühmten Freunde der angehenden Models. Das erinnert so manch einen an Kims Ex Honey, der es als Ex einer GNTM-Siegerin immerhin bis ins Dschungelcamp schaffte.

Von RND/msk