Auch wenn das diesjährige Finale von „Germany’s next Topmodel“ (ProSieben) erst am 23. Mai in Düsseldorf über die Bühne geht, sieht es ganz so aus, als würde die Gewinnerin bereits feststehen. Zumindest bei den Fans der Modelshow von Heidi Klum (45) gibt es eine haushohe Favoritin. Demnach könnte das Transgender-Model Tatjana (22) aus Leipzig die 14. Staffel gewinnen.

Auch eine Auswertung von „Vergleich.org“ kommt zu dem gleichen Ergebnis. Das Verbraucherportal wollte herausfinden, welche Kandidatin der Top 12 laut Google-Anfragen am beliebtesten bei den Zuschauern ist. Mit großem Abstand landete Tatjana auf Platz eins (109.910 Anfragen). Auf den Plätzen zwei und drei landeten weit abgeschlagen Simone (28.780 Anfragen) und Theresia (28.320 Anfragen).

Im letzten Jahr hatte das Portal übrigens richtig gelegen, als es die spätere GNTM-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga (19) vorne gesehen hatte. Am Ende entscheidet natürlich nur Heid Klum alleine, wer das neue Topmodel wird. Aber wenn es nach Fans und Auswertungen geht, steht die Gewinnerin bereits fest: Tatjana aus Leipzig.

Von Thomas Kielhorn/RND