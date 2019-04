Berlin/Mainz

Die sogenannte Alternative für Deutschland pflegt viele Feindbilder, aber zu den Lieblingsgegnern der Partei gehören eindeutig ARD und ZDF. Für die Sender ist das eine echte Herausforderung, der sie in der Anfangszeit der Partei prompt nicht gewachsen waren; da schien die Maxime aller guten Politikjournalisten, nach allen Seiten zu beißen, besonders für die AfD zu gelten. Die Partei, bemängelten Kritiker, erhalte ohnehin zu viel Spielraum. SWR-Chefredakteur Fritz Frey räumt ein, das sei in der Tat ein Problem gewesen: „Da sind wir im ‚Ersten’ viel zu oft über die Stöckchen gesprungen, die uns die AfD hingehalten hat.“

Die AfD profitierte in Talkshows vom Sympathieeffekt für Prügelknaben

Lutz Hachmeister, Gründer und Leiter des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik (IfM), hat dafür sogar ein gewisses Verständnis: „Man darf nicht vergessen, dass eine neue Partei, die sich in schrillen Extremen bewegt, ein besonders trächtiges Objekt der Berichterstattung ist; das war bei den Grünen vor 40 Jahren nicht anders.“

Dezidierte Kritik übt Hachmeister allerdings an den politischen Talkshows: Die AfD habe sehr davon profitiert, „dass ihre Vertreter regelmäßig gezielt als Prügelknaben vom Dienst eingesetzt wurden. Das spielt einer Partei, die auf Protestwähler setzt, sehr in die Hände.“

Frey streitet das gar nicht ab: „Das ist dramaturgisch natürlich eine Falle, weil bei den Zuschauern auf diese Weise ganz unabhängig von den Inhalten der Eindruck ‚Alle gegen einen’ entsteht. Das führt zu einem automatischen Sympathieeffekt.“

Was oft genug wiederholt wird, setzt sich in den Köpfen fest

Der Chefredakteur des SWR verweist allerdings auch auf eine Untersuchung der Universität Mainz, die eine Koinzidenz zwischen der zunehmenden Präsenz der AfD in der Berichterstattung und ihren Zustimmungswerten in der potenziellen Wählerschaft nachgewiesen habe. Laut dieser Studie spiele es keine Rolle, ob die Berichte neutral oder kritisch seien.

Hachmeister betont jedoch, die Partei sei kein Medienphänomen, sondern ein politisches Phänomen: „Die AfD hat nicht so viele Stimmen erhalten, weil sie so oft in den Medien vorgekommen ist, sondern weil sie eine Lücke im Parteienspektrum erkannt und anschließend von bestimmten politischen Prozessen profitiert hat.“ Er räumt aber ein, dass die „überbordenden Themensetzungen in den Talks rund um Flüchtlings- und Migrationsfragen der AfD sehr genutzt haben“.

Der Marburger Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger sieht das ähnlich. Durch die Berichterstattung über die Partei und ihre Präsenz in den Talkshows „gelangen ihre Positionen in die öffentliche Wahrnehmung, und wenn sie oft genug wiederholt werden, setzen sie sich in den Köpfen fest. Sie werden dadurch nicht automatisch gesellschaftsfähig, aber üblich.“

Hallenberger: „Talkshows bedienen das Bauchgefühl“

Hallenberger kritisiert zudem, dass in den Talkshows „kein intellektueller Diskurs angestrebt, sondern das Bauchgefühl bedient“ werde. Diese Entwicklung habe in den Neunzigerjahren begonnen: „Als die Privatsender eine immer größere Akzeptanz erreichten, hieß es, ARD und ZDF richteten sich zu sehr an die intellektuelle Elite, das Programm müsse volkstümlicher werden. Der Aufstieg der AfD hängt nicht zuletzt mit einer Missachtung aller Formen von Intellektualität zusammen.“

Die beiden Wissenschaftler erkennen zwar gewisse Fortschritte bei den Sendern, aber Hachmeister sieht auch eine erhebliche Schwachstelle. Der hiesige Journalismus sei „durch die völkischen Ansichten der AfD-Politiker plötzlich mit einer Radikalität konfrontiert worden, die er in seiner linksliberalen oder gutbürgerlichen Ecke so nicht gewohnt war.“

Fritz Frey hat sich deshalb mit Journalisten aus Österreich ausgetauscht. Dort standen die Medien durch den Aufschwung der rechtspopulistischen FPÖ vor ähnlichen Herausforderungen. Aus den Gesprächen hat er gelernt, dass gerade bei Interviews mit AfD-Vertretern eine perfekte Vorbereitung nötig sei. Wenn man populistische Politiker auf bestimmte Zitate anspricht, müsse man immer mit Widerspruch rechnen („Das habe ich nie gesagt“); es sei daher unabdingbar, seine Behauptungen hieb- und stichfest belegen zu können. Ansonsten gelte die Maxime: „Nüchtern, sachlich, ohne Schaum vor dem Mund.“ Grundsätzlich genieße die Partei im SWR jedoch keine Sonderhandlung.

Die AfD und die Verunglimpfung von Journalisten

Bei den anderen ARD-Sendern sowie beim ZDF teilt man diese Haltung, wie die Chefredakteure unisono bestätigen. Peter Frey ( ZDF) erinnert allerdings daran, dass die AfD keine Partei wie jede andere sei, weil sie ihrerseits eine gezielte Verunglimpfung von Journalisten betreibe. Außerdem hätten ARD und ZDF die Verpflichtung, Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Meinungsvielfalt und Menschenwürde Rechnung zu tragen; deshalb könne man ausländerfeindliche oder antisemitische Aussagen nicht ohne Einordnung stehen lassen.

Von Tilmann P. Gangloff