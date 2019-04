Kiel

Für viele ist Taylor Luc Jacobs (24) aus Kiel der Favorit bei „ Deutschland sucht den Superstar“ ( RTL). Wie kein Anderer der letzten sechs Kandidaten schafft er es, Songs wie „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Doch so echt, wie die Gefühle sind, die er beim Singen erzeugt, so falsch ist sein Name.

Als DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen ihn in der Sendung fragte: „Wie kommen Deine Eltern auf Taylor?“, antwortete der: „Gute Frage. Das ist ein Künstlername.“ Bohlen hakte nach: „Eigentlich heißt du Thomas?“ Taylors knapper Kommentar: „Das verrate ich nicht!“ Warum aber nimmt der 24-Jährige mit einem komplett erfundenen Namen an der Castingshow teil?

„Wenn man in der Öffentlichkeit steht, gibt man sehr viel von sich preis. Aber ich glaube, dass jeder Mensch einen Anker braucht, der immer für einen da ist“, sagt Taylor zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Familie und Privatsphäre sind das Wichtigste, was ich habe. Wenn ich mit meiner Musik die Öffentlichkeit suche, dann tue ich das, weil ich die Menschen bewegen möchte. Meine Familie bleibt bei mir und beschützt mich immer!“

Das ist Taylors Wunsch fürs Finale

Anders als seine fünf Konkurrenten zeigt er seine Eltern auch nicht in den Einspielfilmen für die Liveshows. Auch sonst unterscheidet er sich sehr von den anderen Halbfinalisten. So verzichtet er auf bunte Bühnenoutfits und Markenklamotten. „Mir ist es wichtig, dass ich mich zu 100 Prozent wohlfühle, wenn ich auf die Bühne gehe. Daher trage ich meine privaten Klamotten auch bei den Auftritten. Das, was ich in den Songs erzähle, hat nichts mit irgendwelchen Outfits zu tun.“

Sollte er am Samstagabend das Halbfinale überstehen, hätte er einen großen Wunsch: „Ich würde den Finalsong am liebsten selber schreiben, aber da meinte Dieter Bohlen schon lachend zu mir, dass ich erst mal so weit kommen müsste.“

Von Thomas Kielhorn/RND