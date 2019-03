Palma de Mallorca

Wenn am Montagabend die dritte Staffel der „ Daniela Katzenberger“-Dokusoap bei RTL II anläuft, werden sich so einige Fans verwundert die Augen reiben. Denn die vermeintlich neuen Folgen sind bereits über zwei Jahre alt. Auch die Anzahl der Episoden wurde drastisch gekürzt. Während die erste Staffel aus acht Folgen bestand, die zweite Staffel sogar auf neun Episoden plus Hochzeits-Sonderfolge kam, ist die neue Staffel gerade mal drei Folgen kurz. Was für ein Katzenjammer.

Besonders deutlich wird der Zeitunterschied vor allem bei Sophia, dem Töchterchen von Daniela Katzenberger und ihrem Mann Lucas Cordalis. Die war während der Dreharbeiten gerade mal ein Jahr alt und ist oft mit Schnuller zu sehen. In Wahrheit ist Sophia aber schon dreienhalb und geht auf Mallorca schon zur Vorschule.

Schwacher Trost für die Fans

Warum aber wartete der TV-Sender RTL II über zwei Jahre mit der Ausstrahlung? Immerhin war die Ausstrahlung der Hochzeit von Daniela und Lucas bei jungen Zuschauern die mit Abstand erfolgreichste Show im kompletten Jahr 2016? „Aus programmplanerischen Gründen werden die Episoden erst jetzt ausgestrahlt“, sagte ein RTL II-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Das dürfte nur ein schwacher Trost für die Fans sein, die unter anderem via Facebook und Instagram von der „Katze“ immer auf den neuesten Stand gebracht werden. So wissen sie bereits, dass die Suche nach einem neuen Zuhause auf Mallorca offensichtlich erfolgreich war.

Von Thomas Kielhorn/RND