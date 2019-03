Los Angeles

Um eine Episode von „The Big Bang Theory“ zu drehen, soll die Filmcrew angeblich drei bis fünf Stunden brauchen. Derzeit stehen die Dreharbeiten für die 12. – und finale – Staffel an. 276 Episoden wurden nun gedreht, damit haben sich Crew und Serie um die Darsteller Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar und Mayim Bialik einen Rekord gesichert: Denn mit 276 Folgen ist sie die am längsten laufende Multi-Kamera-TV-Serie.

Ein sehr spezifischer Rekord – schließlich gibt es Serien, die schon weitaus älter sind und länger laufen – und deren Macher sich bei 276 Episoden nur zu einem müden Lächeln hinreißen lassen. Spitzenreiter ist die inzwischen eingestellte amerikanische Seifenoper „ Springfield Story“, die mit über 15.000 Folgen 72 Jahre lang lief, 15 Jahre davon allerdings als Radio-Soap.

„ The Big Bang Theory “ toppt mit dem Rekord die Sitcom „Cheers“

Auch deutsche Serien haben schon sehr viel mehr auf dem Buckel: Das Dauer-Drama von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, flackert schon seit über 25 Staffeln und mit mehr als 6500 Folgen über den Fernsehbildschirm. Und auch die gute alte „Lindenstraße“, die im Dezember 2019 abgedreht wird, aber schon seit über 30 Jahren läuft, kommt fast auf stolze 1700 Folgen.

Doch auch „ The Big Bang Theory“ darf sich über den Erfolg freuen. Zur 276. Folge gab es vor der Kulisse des dauer-kaputten Fahrstuhl auch einen großen Kuchen für die Crew. Ausgestochen hat die Serie mit ihrem Rekord übrigens die US-amerikanische Sitcom „Cheers“, deren Handlung sich um eine kleine Bar in Boston dreht.

Doch der Erfolg von „ The Big Bang Theory“ lässt sich auch anders als in Lauflänge messen: 52 Emmys hat die Show gewonnen – und wegen des Einflusses der Serie sollen sich in Großbritannien 2010 mehr Studenten für Physik eingeschrieben haben – ganze 17 Prozent.

