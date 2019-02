Köln

Zurückgehalten hat sich RTL bei dieser „Bachelor“-Staffel nicht. Auf der Webseite des Senders wurden schon vor der Ausstrahlung der einzelnen Folgen eine Menge Details verraten. Doch jetzt geht der Sender noch einen Schritt weiter – und spoilert, wer an diesem Mittwoch ins Finale einzieht.

Diese Kandidatin muss sich verabschieden

„ Andrej Mangold hat auf Kuba drei unvergessliche Dreamdates mit Eva, Jenny und Vanessa“ – so lautet auf der RTL-Webseite die Einleitung zum Rosen-Spoiler. Und dann kommt es: Die erste Rose vergibt Andrej an Jenny. Und die zweite? Die geht laut RTL an Eva. Heißt: Die Geheimfavoritin vieler Fans ist raus. Wie Vanessa allerdings auf ihren Abschied reagiert und wie Andrej Mangold seine Entscheidung begründet, das verrät RTL nicht und verweist stattdessen auf sein TV-Now-Angebot und die TV-Sendung am Abend um 20.15 Uhr.

Andrej Mangold : „Ein Herz muss ich brechen“

Dass die Verteilung der Rosen nicht einfach werden würde, das wusste der Bachelor wahrscheinlich schon lange. „Es sind unvergessliche Momente. Und man baut Bindungen zu mehr als einer Frau auf“, sagte Andrej Mangold bereits. Auf seinen Instagram-Account erklärt der Basketballer seine Gefühlslage nun in einem Video.

Und auch bei Eva gibt es große Emotionen. Sie postete ein Bild von sich und Andrej während ihres Dreamdates und schrieb: „Es hat sich angefühlt, als wäre ich mit meinem Freund im Urlaub!“

Ob Eva Andrej wirklich bald ihren Freund nennen kann, das erfahren die Zuschauer nächste Woche beim Finale der Kuppelshow – wenn RTL vorher nicht wieder den Ausgang verrät.

