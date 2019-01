Berlin

Das Medienhaus Axel Springer stellt die Spitze der „Welt“-Gruppe neu auf. Unter Ulf Poschardt (51), Chefredakteur der gesamten „Welt“-Gruppe, werden die Zuständigkeiten neu geregelt. Als Chefredakteure der jeweiligen Marken amtieren in Zukunft Dagmar Rosenfeld (44) für die Zeitung „Die Welt“, Johannes Boie (35) für die „ Welt am Sonntag“, Oliver Michalsky (55) für „Welt digital“ und Arne Teetz (51) für „Welt TV“, wie Axel Springer am Dienstag mitteilte. Sie sind demnach zugleich stellvertretende Chefredakteure der „Welt“-Gruppe.

„Welt“-Chefreporter gestaltet gesamte Politikberichterstattung

Der derzeitige „Welt“-Chefreporter Robin Alexander (43) gestaltet in Zukunft die gesamte Politikberichterstattung der „Welt“-Gruppe.

Rosenfeld war seit 2017 stellvertretende Chefredakteurin der „Welt“-Gruppe mit Zuständigkeit für die Zeitung. Boie, seit Februar 2017 Assistent des Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner, löst Peter Huth (49) ab. Huth, der die „ Welt am Sonntag“ seit 2017 leitete, wird ab 1. März die Veranstaltungen für die Springer-Marken verantworten, unter anderem einen neuen Musikpreis sowie die für 2020 vorgesehene Eröffnung des Konzern-Neubaus.

Von RND / dpa