Es wird ihre finale Mission sein: Claire Danes wird ab Juni 2019 zum letzten Mal als CIA-Expertin in der achten Staffel von „Homeland“ zu sehen sein. Dies bestätigte David Nevins, Chef des US-Senders Showtime, bei einem Treffen mit TV-Kritikern. Seit 2011 wird die Serie produziert.

Es ist Zeit für ein Ende, sagt der Produzent

Mitproduzent und Drehbuchautor Alex Gansa erklärte, er sei zwar traurig, dass die Serie zu Ende gehe, aber es sei an der Zeit. Zuvor hatte Hauptdarstellerin Danes im April bei einem Radio-Interview bereits ein Serien-Aus angedeutet.

Als Carrie Mathison steht Claire Danes in der Serie im Kampf gegen den Terror. So versucht sie Anschläge zu verhindern und Verschwörungen aufzuklären. Einen besonderen Fokus legt die Serie aber auf das Seelenleben der CIA-Mitarbeiterin, die unter einer bipolaren Störung leidet: Sie beleuchtet die inneren Konflikte der Figuren, die unter anderem durch Gefangenschaft und Krieg verursacht werden. Die Handlung basiert auf der israelischen Serie „Hatufim – in der Hand des Feindes.“

Homeland gewann fünf Golden Globes

Für die Ausarbeitung der Serie regnete es Auszeichnungen, darunter mehrere Golden Globes. Auch einen sehr prominenten Fan hat die Serie: Barack Obama. Es sei sein Serien-Liebling und er habe sich die DVD-Box der Serie bestellt.

Von Geraldine Oetken / RND