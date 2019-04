Cupertino

Apple versammelt weitere Stars für seinen neuen Streamingdienst: Nun steht auch Julianne Moore (58) auf der Gehaltsliste. Die US-Schauspielerin („Still Alice“) soll in der achtteiligen Horror-Romanze „Lisey’s Story“ die Hauptrolle spielen, wie mehrere US-Medien berichteten. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King, der in Deutschland 2006 unter dem Namen „Love“ veröffentlicht wurde.

Es geht um eine Frau, die zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, einem Autor, mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Produziert wird die Serie den Berichten zufolge von J. J. Abrams („ Star Wars“), King selbst werde das Drehbuch schreiben. „Ich bin davon sehr begeistert“, twitterte der Schriftsteller über das Projekt.

Apple : Filme aus eigener Produktion

Apple hatte Ende März sein Abo-Angebot „ Apple TV+“ vorgestellt. Mit Serien und Filmen aus eigener Produktion will der Konzern ab dem Herbst mit Netflix und Amazon Prime konkurrieren. Künstler wie Oprah Winfrey, Steven Spielberg oder Jennifer Aniston hat Apple bereits verpflichtet.

Zunächst ist Julianne Moore aber auf der großen Leinwand in Deutschland zu sehen: In „ Gloria Bell“ spielt sie Ende August eine Frau, die ihrem Leben neuen Schwung geben will – und sich dabei auch von zögerlichen Geliebten nicht aufhalten lässt.

