Köln

Ab 31. Mai hat die RTL-Soap „Alles was zählt“ ein neues Gesicht an Bord: Wie der Sender mitteilt wird die 29-jährige Amrei Haardt in die Serie einsteigen. Sie soll demnach Nathalie Reichenbach spielen, Isabelles jüngere Cousine aus einem verarmten Zweig der Familie.

Zehn Jahre haben sich die beiden Serienfiguren laut RTL-Beschreibung nicht gesehen und nur telefoniert, nun steht sie plötzlich vor der Tür – und trotz zahlreicher Unterschiede verstehen die beiden Mädels sich auf Anhieb.

Nicht die erste Rolle in einer RTL-Soap für Amrei Haardt

Es ist nicht die erste Rolle in einer RTL-Soap für Schauspielerin Amrei Haardt: Sie stand bereits in den Jahren 2015 und 2016 als Jule Kasper in „Unter uns“ vor der Kamera. Neben diversen anderen Rollen („Lifelines“, „Soko Leipzig“, „Der Kriminalist“) studiert Amrei Kulturwissenschaften an der Fernuniversität in Hagen. „Ich schreibe meine Bachelor-Arbeit jetzt parallel zu den Dreharbeiten - das ist die letzte große Hürde, die ich in meinem Studium noch nehmen muss“, sagte sie gegenüber RTL.

„Am Set saß ich tatsächlich zum allerersten Mal alleine in einem Auto, und dann gleich in einem großen Camper“, erzählt Haardt RTL über ihre neue „Alles was zählt“-Rolle. Mit Kollegin Ania Niedieck, die Isabella spielt und zurzeit schwanger ist, verstehe sie sich gut.

Von RND/hsc