Alles hat mal ein Ende: Patrick J. Adams verließ „Suits" 2018, Meghan Markle machte ihren Prinzessinnentraum an der Seite von Prinz Harry wahr. Zwar kam „Grey's Anatomy"-Star Katherine Heigl an Bord, trotzdem stellten die Produzenten klar: 2020 wird die erfolgreiche Anwaltsserie mit der zehnten Staffel eingestellt.

Jetzt eine Herzogin: Meghan Markle stieg aus „Suits“ aus und wurde Meghan, Duchess of Sussex, an der Seite von Prinz Harry (hier bei der Cirque-du-Soleil-Premiere „Totem“ in der Londoner Royal Albert Hall. 2020 endet die Serie ganz. Quelle: imago/i Images