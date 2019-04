Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte und Bilder: RTL)

Hinweis: Am Karfreitag, 19. April, und Ostermontag, 22. April, fällt „Alles was zählt“ aus.

Montag, 22.04.2019: Keine Folge

Am Ostermontag fällt „Alles was zählt“ aus. Hier gelangen Sie zum TV-Programm an Ostern.

Dienstag, 23.04.2019: Folge 3171

Maximilian ist tief getroffen, als sich Alexander aus Enttäuschung nicht mal mehr verabschieden möchte. Er kann nicht glauben, dass sein Sohn Essen tatsächlich wortlos verlassen will.

Als Marie nach der Spritze mit Nebenwirkungen zu kämpfen hat, fängt Deniz sie auf. Sie fühlt sich auf einmal sehr zu Deniz hingezogen.

Isabelle hingegen macht die Nähe zu Finn Angst. Deshalb geht sie auf Distanz zu ihm.

Isabelle (Ania Niedieck) macht die Nähe zu Finn (Christopher Kohn) plötzlich Angst. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 24.04.2019: Folge 3172

Ronny lernt eine geheimnisvolle Frau kennen verliebt sich sofort in sie. Als sie verschwindet, ist sich Ronny sicher, sie bald wiederzusehen.

Unterdessen kann sich Marie nicht gegen ihre aufkommenden Gefühle für Deniz wehren. Sie glaubt, diese mit ein wenig Abstand im Keim ersticken zu können.

Derweil überkommen Ingo Zweifel an der WG mit Steffi, doch dann fühlt sich das Zusammenleben unerwartet gut an.

Ingo (André Dietz, l.) redet sich beim Packen mit Steffi (Madeleine Krakor) und Ben (Jörg Rohde) ein, seine Gefühle für Steffi im Griff zu haben. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Donnerstag, 25.04.2019: Folge 3173

Michelle wird durch Ronnys Verliebtheit an ihr eigenes Glück erinnert. Doch während sie die Zeit mit Mo genießt, gerät ihre Rolle in der Eisshow in Gefahr. Als Niclas’ Tochter Chiara ihn besucht, ahnt er zunächst nichts Schlimmes. Doch sie hat es auf Michelles Rolle abgesehen.

Unterdessen glaubt Jenny, Richard doch noch überreden zu können und sagt die Tournee spontan zu. Doch ihr wird bald klar, wie voreilig das war.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, l.) gerät in Zugzwang bezüglich der Hallenbelegung und spricht mit Brigitte (Madlen Kaniuth). Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Freitag, 26.04.2019: Folge 3174

Richard ist angespannt, als Simone ihre Rückkehr ankündigt. Doch nach einer weiteren Provokation von Niclas nimmt er sich vor, Simone betont gelassen gegenüberzutreten.

Derweil ist Michelle nach Chiaras Auftauchen verunsichert. Als sich das auf ihre Leistung niederschlägt, nutzt Niclas diese Chance geschickt.

Steffi kommt hinter Alexanders Problem und ist Ingo dankbar, als er sich des Jungen annimmt. Sie ist von seiner einfühlsamen Art gerührt.

Während Vanessa (Julia Augustin) und Christoph (Lars Korten, 2.v.l.) ihr Glück mit Söhnchen Henry genießen, kann Richard (Silvan-Pierre Leirich, r.) nicht verhindern, dass Niclas (Ron Holzschuh, 2.v.r.) von Simones Rückkehr erfährt. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

