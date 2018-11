Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau: So geht es bei AWZ in der Woche vom 12. bis zum 16. November weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei Alles was zählt weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 12. November 2018: Folge 3062

Moritz gibt seinen Gefühlen für Michelle nach. Dennoch kann er sich nicht komplett auf sie einlassen - bis Marie ihm eine Ansage macht. Indes ist Pauline erleichtert, als das Schlafmittel bei Damian wirkt. Endlich kommt sie an sein Handy - allerdings wird Damian misstrauisch. Ingo will Dianas Traum von Las Vegas nicht zerstören und sagt überrumpelt zu. Doch seine Entscheidung macht ihn nicht glücklich.

Als das Schlafmittel bei Damian (Christian Feist) wirkt, kommt Pauline (Maike Johanna Reuter) endlich an sein Handy... Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Dienstag, 13. November 2018: Folge 3063

Pauline untersucht den Inhalt von Damians Handy. Tatsächlich entdeckt sie einen Hinweis auf das Gift, das Finns Leben bedroht. Unterdessen finden Michelle und Moritz endlich zueinander. Doch über ihrem Glück schwebt eine dunkle Wolke. Derweil merkt Ingo, dass er Essen nicht verlassen kann, zu sehr hängt er an seinen Lebensumständen und an seinen Freunden. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch: Er muss Diana loslassen.

Um ihr Glück nicht zu trüben, verheimlicht Moritz (Tijan Njie) vor Michelle (Franziska Benz), dass sich sein Zustand verschlechtert. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Mittwoch, 14. November 2018: Folge 3064

Michelle merkt, dass Moritz den erneuten Herzanfall nicht so leicht wegsteckt. Mithilfe von Marie findet sie einen Weg, ihn aufzuheitern. Indes sehen Jenny und Simone zufrieden ihrer erfolgreichen WM entgegen, bis sie erkennen, dass sie Marie total unterschätzt haben. Derweil sucht Pauline verzweifelt nach einem Weg, Damian die abgesagte Hochzeit zu erklären und sein Misstrauen zu zerstreuen. Richard Steinkamp kommt ihr zu Hilfe.

Michelle (Franziska Benz) erkennt alarmiert, dass Moritz (Tijan Njie) ins Krankenhaus muss. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Donnerstag, 15. November 2018: Folge 3065

Als sich Finns Zustand kurz vor der Hochzeit extrem verschlechtert, setzt Pauline alles auf eine Karte und konfrontiert Damian mit ihrem Wissen um seine Täterschaft. Unterdessen ist Marie fest entschlossen, Moritz’ Freestyle-Moves bei der Weltmeisterschaft zu präsentieren. Ihr Vorhaben versetzt Amalie allerdings in Alarmbereitschaft. Gegen Jennys ausdrückliche Anweisung versäumt es Isabelle, Amalie einzufangen.

Pauline (Maike-Johanna Reuter, l.) ist zu Isabelles (Anna Niedieck) Besorgnis entschlossen, die Hochzeit durchzuziehen, um Finn zu retten. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Freitag, 16. November 2018: Folge 3066

Pauline heiratet Damian, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Doch bis zur Hochzeitsnacht ist, entgegen Damians Versprechen, noch kein Gegengift bei Finn angekommen. Indes wird Marie verletzt, und ihre WM-Teilnahme steht auf der Kippe. Mit der Hilfe ihres Teams will sie trotzdem um ihre Chance kämpfen. Jenny und Simone missbilligen zwar Amalies Methoden - aber als sie glauben, dass Marie aus dem Rennen ist, sehen sie sich ihrem Ziel ganz nahe.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8:45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND/pf