Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau: So geht es bei AWZ in der Woche vom 05. November bis zum 09. November weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei Alles was zählt weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 05. November 2018: Folge 3057

Richard sieht sich auf einem guten Weg, um mit Ines in konstruktive Vertragsverhandlungen zu starten, doch eine Aktion von Friederike bringt alles in Gefahr. Unterdessen lässt Carmen Yüksels hartnäckiges Werben nicht kalt. Kann sie sich aber nach ihren schlechten Erfahrungen wirklich auf einen neuen Mann einlassen? Ben ist froh, als Steffi nach seiner Ansage kündigt. Als Ingo ihm von Steffis Misere erzählt, bedauert er seine harten Worte.

Dienstag, 06. November 2018: Folge 3058

Michelle ist entschlossen, trotz ihrer Angst um Moritz’ Leben, ihn bei seinem Traum zu unterstützen, doch das ist schwerer als gedacht. Unterdessen erkennt Richard, dass Ines nur mit ihm geflirtet hat, um die Aufmerksamkeit ihres Mannes zurückzugewinnen. Als Carmen klar wird, dass sie auf dem besten Weg ist, sich in Yüksel zu verlieben, fühlt sie sich überfordert und bricht den gemeinsamen Nachmittag ab.

Michelle (Franziska Benz) wird schmerzhaft daran erinnert, dass ihre Zukunft mit Moritz (Tijan Nije) nicht rosarot ist. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Mittwoch, 07. November 2018: Folge 3059

Pauline kommt bei der Suche nach dem Gegengift für Finn nicht weiter. Sie konfrontiert Isabelle mit ihrem Verdacht gegen Damian und hofft auf Isabelles Hilfe. Derweil unterdrückt Michelle ihre Gefühle für Moritz. Doch Marie appelliert an die beiden, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Deniz hält es für einen Fehler, dass Christoph sich aus dem Zentrum zurückgezogen hat und überlegt zusammen mit Ingo, wie sie Christoph umstimmen können.

Michelle (Franziska Benz, r.) versucht ihre Gefühle für Moritz zu unterdrücken, doch Marie (Cheyenne Pahde) appelliert an die beiden, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Donnerstag, 08. November 2018: Folge 3060

Pauline bittet Isabelle, keine Polizei einzuschalten, um Finns Leben zu retten. Isabelle zögert, aber eine Begegnung mit Damian bringt sie dazu, auf Paulines Appell einzugehen. Indes wird Marie von Jenny unter Druck gesetzt. Sie glaubt aber an ihr Team und geht ein hohes Risiko ein, indem sie den Auflösungsvertrag unterschreibt. Derweil lässt sich Christoph von Deniz und Ingo nicht umstimmen und verlässt mit einem guten Gefühl das Zentrum.

Moritz (Tijan Njie) gerät ins Nachdenken, als Marie (Cheyenne Pahde) versucht, ihn doch noch zu überzeugen. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Freitag, 09. November 2018: Folge 3061

Michelle fällt es weiterhin schwer, ihre Gefühle für Moritz zu kontrollieren. Als Marie ihr erneut zuredet, wirft Michelle ihre Zurückhaltung über Bord. Derweil lässt Pauline für Finns Rettung alle Skrupel fallen, um an die Daten auf Damians Handy und Laptop zu kommen. Während Diana noch nicht wahrhaben will, dass sie sich längst für Las Vegas entschieden hat, sieht Ingo der Realität traurig ins Auge. Ihre Wege scheinen sich zu trennen.

Michelle (Franziska Benz, l.) wird von Marie (Cheyenne Pahde) ermutigt, ihrem Herzen zu folgen. Quelle: Julia Feldhagen/MG RTL D

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8:45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND/pf