Am Sonntag, dem 4. November 2018, ist der für sein Schaffen als Konkreter Künstler in Deutschland und darüber hinaus bekannte Karl-Heinz Adler im 92. Lebensjahr in Dresden verstorben. Wie die seit 2016 das Werk Karl-Heinz Adlers vertretende Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin mitteilt, wird der Künstler am 20. November 2018 postum mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt.