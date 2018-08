Dresden

Mit Album Nummer drei - "Keine Nacht für Niemand" - gastieren am Samstagabend Kraftklub bei den Filmächten am Elbufer. Schon früh um 8 Uhr postierten sich die ersten weiblichen Fans, um am Abend ja gute Sicht auf die Chemnitzer zu haben. Das Konzert ist ausverkauft und beginnt 19 Uhr.