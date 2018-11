Dresden

Der Veranstalter MCT hat am Freitagmorgen bestätigt, dass Rammstein zwei Konzerte im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion spielen wird. Auch die Ticketpreise sind nun öffentlich. Der Vorverkauf beginnt kommenden Donnerstag.

Karten für das zweimalige Event – das Doppelkonzert findet am 12. und 13. Juni statt – kosten folglich zwischen 55 und 105 Euro zuzüglich Gebühren. Erhältlich sind sie exklusiv über eventim.com/rammstein. Karten von anderen Ticketanbietern (außer für München: www.muenchenticket.de) seien nicht autorisiert, heißt es. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ können bereits Montag ab 10 Uhr bis Mittwoch 10 Uhr limitierte Tickets kaufen. Wer will, kann auch jetzt noch Mitglied werden, um so eher an die Tickets zu kommen.

Die Karten werden personalisiert ausgestellt, jede Weitergabe ist untersagt. Bei Krankheit oder Verhinderung können die Eintrittskarten auf fansale.de zurückgegeben werden. Jeder kann maximal sechs Stück kaufen.

Bei Rammstein-Konzerten steht keiner still

Rammstein haben einen besonderen Ruf. Sie liefern verlässlich Skandalrock mit grimmigen und/oder provokativen Texten. Immer wieder gerieten sie ob ihrer Videos und Bühnenkulissen wegen vermeintlichem Liebäugelns mit faschistoider Ästhetik in Verruf. Letzteres haben sie stets von sich gewiesen mit einer „Ooch, echt, haben wir gar nicht gemerkt“-Haltung. Und schon 2001 skandierte Sänger Till Lindemann auf Konzerten das Ende des Rechtsverdachts: „Das Herrz schlägt LINKS, zwo, drrrei, vierrr!“ und coverte mit der Vorband Clawfinger Songs der Ramones. Drei der Bandmitglieder stammten aus Punkrockbands des deutschen Ostens.

Immer höllisch laut und höllisch intensiv. Keiner steht still bei Rammstein-Konzerten. Die Fans am Rande der Arenen tanzen für gewöhnlich in friedlicher Vollekstase ihren Pogo, vor der Bühne aber ist die Masse ein einziges wogendes Wesen, aneinander geschweißte Hingabe.„Tanzmetal“ nennt die Band denn auch selbst ihren klirrenden Sound. Und über die volle Konzertlänge feuert und flammt dazu fettes Rocktheater, eine Lichtshow, die umhaut, die für gewöhnlich fast alles schlägt, was sonst so unterwegs ist im Rock.

Europe Stadium Tour 2019 – Termine in Deutschland 27.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena 28.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena 08.06.2019 München, Olympiastadion 12.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion 13.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion 16.06.2019 Rostock, Ostseestadion 22.06.2019 Berlin, Olympiastadion 02.07.2019 Hannover, HDI Arena 13.07.2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Von fkä/RND