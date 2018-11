Dresden

Am Mittwoch haben die Hard-Rock-Pioniere von Uriah Heep den Alten Schlachthof im Dresden beehrt. Die Briten stellen in diesem Herbst ihr neues Album vor und spielen im Rahmen ihrer „Touring The Dream“-Tour 14 Konzerte in Deutschland.

Uriah Heep, bekannt für den Hit „Lady in Black“, gelten als Mitbegründer des progressiven Hard Rock am Anfang der 1970er Jahre. Ihrem markanten Sound, der von Gitarre, Hammond-Orgel sowie den Chor-Arrangements dominiert wird, sind sie bis heute treu geblieben. Die Band hat in den fast 50 Jahren ihres Bestehens 25 Studioalben veröffentlicht und mehr als 40 Millionen Tonträger verkauft.

Zur Galerie Gitarre, Hammond-Orgel und Chor-Arrangements machen bis heute den markanten Sound der Band aus.

Nach zahlreichen Mitgliederwechseln ist von der ursprünglichen Besetzung nur noch Gitarrist Mick Box übrig. Er stand am Donnerstagabend mit Sänger Bernie Shaw, Keyboarder Phil Lanzon, Bassist Dave Rimmer sowie Russell Gilbrook an den Drums auf der Bühne.

Wir haben die Fotos vom Konzert. Eine ausführliche Rezension lesen Sie in der Freitagsausgabe der DNN.

Von ttr