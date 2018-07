Dresden

Das Wichtigste vorneweg: Auch das elfte kostenfreie Kulturfestival „Umsonst & Draußen“ bleibt, so wie im Vorjahr, am besten Ort seiner Dresdner Geschichte – und nutzt von Freitag bis Sonnabend jene Fläche neben der Garnisonkirche oberhalb des Alaunparks – hinterm sogenannten Landesfunkhaus Sachsen eines mitteldeutschen Sendeapparates.

Der omnimediale Funkschatten ist dabei egal, denn es liegt soweit verkehrsgünstiger und fußläufiger als die achte und neunte Edition, die als stadtbedingten Ausflüge gen Hechtpark oder grüner Brache, west- oder östlich an der Stauffenbergallee gelegen, zu Einjahresfliegen wurden, dass gepflegtes Flanieren zu guten Manier werden kann. Zum Beispiel, wenn die Schlange vorm Schaubudensommer der Scheune zu lang (oder bis da hoch) gerät.

Teile, tausche, spende, schenke und trinke

Das Gelände, so Pressesprecher Stefan Lüer, ist diesmal etwas kompakter als beim Jubiläum im Vorjahr angelegt. „Man weiß ja nie, wie das Wetter wird.“ Dem Sicherheitsgedanken räumten sie nach dem stürmischen letzten Jahr ein wenig mehr Raum ein, damit man auch in den kommenden Jahren noch am Start sein kann. Das bedeutet: „Zurück zu den Wurzeln!“ Ein Trio der Organisatoren, die als „Die Flanschies“ auftreten, eröffnete bislang am Freitagabend den Bandreigen, von Stadt und Region dominiert. Diesmal spielen sie erst am Sonnabend gegen Achte – nach Monkay und vor Deinemafa, worauf noch die Lokalmatadoren von Sugar Ko:ma und Walk Upright aus London und Wien bis Mitternacht folgen.

Zuvor lockt ab 15 Uhr der Familiennachmittag, der 18 Uhr von The Wastelands beendet wird.

Neu ist auch, dass der Dresdner Ableger des anno 2008 erstmals aus dem Westen der Siebziger importierten Reliktes, welches dort auch heuer noch wie wahnsinnig boomt, das hier den Zunamen Flanschrockfestival trägt, um eine Woche vorverlegt wurde. Es trotzt dennoch wie gehabt beinhart den ostdeutschen Sommerferien als auch anderen Frischluftalternativen wie den Film- und Schlagernächten am Elbufer oder dem westeuropäischen Rudelgucken im Herrenfußball nach dem Fifa-Motto „Kaviar, Sekt & Spiele“. Und setzt auf das weitaus gegenläufige Prinzip: Teile, tausche, spende, schenke und trinke (draußen aus – und drinnen mehrfach) – rein für die Refinanzierung via Durst. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jede nach ihren Bedürfnissen, würde man sagen, so Mann gefragt würde.

Entspannte Einstimmung mit Freiluftkino

Die Antwort lautet: Zwei Bühnen, zwei Bars – jeweils eine für Bier- oder Cocktailgenuss. Dazu Imbissangebot mit (und für) vegane heiße Hunde plus eine Spielzone für Menschen mit Tischkicker und -tennis, Chillout- und Sanitärzonen. Also Festivalcharakter. Am Freitagabend startet dort bei hinreichender Dunkelheit zur Einstimmung das Freiluftkino – das „Kino im Kasten“ der TU Dresden präsentiert „Adam Green’s Aladdin“. Und am Freitag warten ab 19 Uhr im Stundentakt mangels Deich Stadtkind, Trieblaut, East German Beauties, Lasse Reinstroem und Kobayashi Maru – also ein Dresdner Abend mit Leipziger Gästen.

Veranstalter ist wie ehedem „Art der Kultur“, der als Verein die Veränderbar auf der Görlitzer betreibt und dieses Festival mit rund 60 ehrenamtlichen Helfer, die das Gelände ganz ohne Sicherheitsdienst in Griff halten, organisiert. Etliche von ihnen sind seit Dienstag (und bis Dienstag) für das Festival im Einsatz. Gründe für den Tribut für die kostenlose Freiheit gibt es also zuhauf.

„Umsonst & Draußen“ an der Garnisonkirche am Donnerstag (ab 21 Uhr), Freitag (19 bis 24 Uhr) und Sonnabend (15 bis 24 Uhr).

www.artderkultur.de

Von Andreas Herrmann