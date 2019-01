Dresden

ZAZ, die Grande Dame des French Pop, ist endgültig zurück. Nachdem ZAZ drei Welt-Tourneen in vier Jahren vollendet hatte, gönnte sie sich eine Schaffenspause. Ihr drittes Album „Effet miroir“ ist nun im Herbst erschienen und beherbergt Chansons mit südamerikanischen Gitarren, Pop, Salsa und Rock.

Im Sommer findet die Chanteuse ihren Weg nach Dresden und wird am 01.08.2019 um 19:30 Uhr in der Jungen Garde das neue Repertoire ihres aktuellen Albums vorstellen. Aufgrund der großen Nachfrage sollten Fans das Sommerkonzert früh einplanen und sich rechtzeitig Tickets sichern. Diese gibt es ab dem 18.01.2018 ab 10 Uhr an allen bekannten VVK-Stellen.

Von lp