Dresden

Tausende Fans waren am Sonntagabend in Dresden dabei, als Altmeister Santana und seine Band die Filmnächte am Elbufer rockten. Der inzwischen 71-Jährige bringt noch immer die Massen zum Kochen. Einen ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DNN. Die Fotos gibt es bereits jetzt!

Von DNN