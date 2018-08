Dresden

Ein Spektakel für Augen und Ohren bot das wohl erfolgreichste Überbleibsel der elektronischen Musikbewegung der 90er Jahre am Samstagabend auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer. Die seit 1993, zumindest namentlich, bestehende Vereinigung mit und um Frontmann H.P. Baxxter, feuerte einen Teil ihrer Salven aus Worten und Flammen im Rahmen der aktuellen „25 Years Wild & Wicked Tour“ in Dresden ab.

Ob man nun als alter Fan, stilgetreu der damaligen Technoszene, im weißen Schutzanzug, Mundschutz, Schweißerbrille und blinkenden Handschuhen auftrat oder zumindest die Warnwesten aus dem eigenem Kraftfahrzeug überstreifte, vertreten war vielerlei Couleur im Publikum.

Gespielt wurden sämtliche Hits des kultigen Erfolgstrios, auch wenn manchmal nicht ganz klar war, welcher Titel hier nun gerade startet, das musikalische Konzept beruht auf Wiederholungen und Ähnlichkeit. Was funktioniert, knapp 120 Minuten wurde gefeiert, getanzt, sich in die Arme des Nachbarns geworfen und der Abend genossen. Die gesamte Konzertkritik lesen Sie in der morgigen Printausgabe der Dresdner Neuesten Nachrichten.

Von Anne Gräfe