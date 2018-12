Pirna

Schlagersternchen Sophia Venus („Von der Venus zum Mond“) will an Heiligabend Schlagerfans glücklich machen. Die 24-jährige Lohmenerin verschenkt einen etwa 30-minütigen Liveauftritt für einen guten Zweck. Soziale Einrichtungen, die Lust auf eine Schlagerparty mit ihr haben, oder sie in ihr eigenes Partyprogramm integrieren wollen, können sich dafür auf ihrer Facebook-Seite (www.facebook.com/SaengerinSophiaVenus/) bewerben.

„Mit meinem Konzert im Januar oder Februar will ich dort für ein bisschen Abwechslung und gute Laune sorgen“, erklärt die Sängerin. Die Bewerber müssen lediglich eine Begründung schreiben, warum sie Sophia Venus live bei sich haben wollen. Unter den originellsten Kommentaren mit Ansprechpartner und / oder Kontakt ermittelt eine kleine Jury am 24. Dezember, 12 Uhr, den Gewinner. Bei ihrem Auftritt wird die Nachwuchskünstlerin neben gecoverten Songs auch die Titel ihrer neuen Single „Von der Venus zum Mond“ zum Besten geben.

Von Daniel Förster