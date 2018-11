Riesa

Mit einem umjubelten Konzert hat Schlagersänger Roland Kaiser am Donnerstag seine „Arena-Tournee“ 2018/19 in Riesa begonnen. In den kommenden Monaten macht „Roli“ Halt an 21 Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 30. November tritt er in der Arena Leipzig auf, einen Tag später ist er in der Berliner Mercedes-Benz-Arena zu erleben. Nach einer Winterpause setzt „der Kaiser“ seine Konzertreise im Frühjahr fort. Weiter geht‘s am 1. März in der Erfurter Messehalle.

Zur Galerie Das erste Konzert seiner „Arena-Torunee“ 2018/19 gab der beliebte Schlagersänger in der Riesaer Sachsen-Arena.

Seine erklärte Lieblingsstadt Dresden beehrt der beliebte Sänger am 2., 3., 9. und 10. August kommenden Jahres zur Kaisermania – und am 1. Februar als Moderator des Semperopernballs.

Zur Verkürzung der Wartezeit haben wir schon mal die Fotos vom Tourauftakt in Riesa.

Von ttr