Riesa

"Es geht schon wieder los“: Schlagersänger Roland Kaiser beginnt seine Tournee durch große Hallen in Deutschland an diesem Donnerstag in Riesa. Bei der Arena-Tour sind bis Frühjahr 2019 zwei Dutzend Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, teilte die Agentur Semmel Concerts am Dienstag mit.

Roland Kaiser gab am Freitag den Auftakt seiner vier Konzerte 2018 bei den Filmnächten.

Dabei will der 66 Jahre alte Sänger neben seinen großen Hits wie „Joana“ oder „Extreme“ auch Songs des neuen Albums „Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser“ darbieten. Darauf geht es um Neuinterpretationen erfolgreicher Nummern wie „Dich zu lieben“ oder „Santa Maria“.

Nach Riesa folgen Auftritte im Jahnsportforum Neubrandenburg (16.11.), in der Sport- und Kongresshalle Schwerin (17.11.), der SAP Arena Mannheim (22.11.) und der Laxness Arena in Köln (23.11.)

